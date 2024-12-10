Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Bayburt’ta, gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düşüyor. Soğuk havanın etkisiyle yollarda oluşan gizli buzlanma trafikte sürücülere zor anlar yaşatırken, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden buzlanma riskine karşı uyarı yapıldı, sürücülerin trafiğe çıktıklarında emniyet kemerlerini bağlamaları istendi. Emniyet kemerinin hayat kurtardığını sürücülere bir kez daha hatırlatan Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden, "Unutmayın, emniyet kemeri hayat kurtarır. Sizin ve sevdiklerinizin can güvenliği için emniyet kemerinizi takın" açıklaması yapıldı.

Kaynak: iha