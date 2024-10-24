Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce vatandaşlar uyuşturucuyla mücadele konularında bilgilendiriliyor, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenleniyor.

Kamu kurum çalışanlarına ve esnafa yönelik Metamfetamin İle Mücadele, Narkoyetişkin ve Metfotoblok eğitimleri düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrenci ve personeline ’Metamfetamin İle Mücadele Eğitimi’, Bayburt merkezdeki okullarda bulunan öğretmenlere ’En İyi Narkotik Polisi; Anne’ projesi kapsamında Narkoyetişkin eğitimi ve Bayburt Eski ve Yeni sanayi çalışanlarına Metfotoblok eğitimleri verildi. Çalışmalar kapsamında insan yoğunluğunun bulunduğu alanlarda ekiplerce bilgilendirme broşürleri dağıtılarak, Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) vatandaşlara tanıtıldı. Uygulamayı telefonlarına indirmek isteyen vatandaşlara yardımcı olan ekipler, uyuşturucu kullanımıyla veya ticaretiyle karşılaşıldığı durumda tek tuşla UYUMA uygulamasıyla ihbarda bulunabileceklerini hatırlattılar.