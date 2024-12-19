Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 24 öğretmene ve 350 öğrenciye dolandırıcılık türleri ve önlemleri konusu başta olmak üzere güvenli internet kullanımı, bireysel güvenlik önlemleri gibi birçok konularda bilgilendirme yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelerek bilgilendirme faaliyetinde bulundu. 24 öğretmen ve 350 öğrenciye yönelik ’Toplum Destekli Polislik Uygulamaları, Bireysel Güvenlik Önlemleri, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Dolandırıcılık Türleri ve Önlemleri, Suçtan Korunma Yöntemleri, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Çerçevesinde Görev ve Sorumluluklarımız” konuları hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.