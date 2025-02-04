Bayburt Devlet Hastanesi, Ocak ayında hastaneye başvuran hasta sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre Ocak ayında 44 bin 678 kişi, hastaneye muayene olmak için başvurdu. Bir ayda ayaktan bakılan hasta sayısı 45 bine dayandı. 01-31 Ocak tarihlerinde yapılan muayene sayıları şu şekilde:

Uzman aile hekimliği: 791

Anestezi polikliniği: 283

Beyin cerrahi: Bin 142

Cildiye polikliniği: Bin 403

Çocuk cerrahi: 247

Çocuk polikliniği: 3 bin 40

Çocuk ve ergen ruh sağlığı: 308

Enfeksiyon hastalıkları: 399

Fizik tedavi polikliniği: Bin 710

Genel cerrahi polikliniği: Bin 578

Göğüs cerrahisi polikliniği: 136

Göğüs hastalıkları: Bin 497

Göz hastalıkları polikliniği: 3 bin 199

İç hastalıkları polikliniği: 4 bin 231

Kadın hastalıkları polikliniği: 2 bin 488

Kalp damar cerrahisi: 120

Kardiyoloji polikliniği: 2 bin 138

Kulak burun boğaz polikliniği: 2 bin 226

Nöroloji polikliniği: Bin 88

Ortopedi polikliniği: 3 bin 804

Plastik cerrahi polikliniği: 245

Ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniği: Bin 215

Üroloji polikliniği: Bin 175

Acil servis hastası: 11 bin 189

Yapılan ameliyat sayısı: 318

Yapılan lokal ameliyat sayısı: 72

Yapılan endoskopi sayısı: 120

Yapılan kolonoskopi sayısı: 20

Bronkoskopi: 5

Toplam yapılan anjiyo Sayısı: 81

Gebe okulu danışanı: 40

Toplamda;

Mhrs randevulu: 16 bin 158

Mhrs dışı ayaktan: 17 bin 331

Acil servis: 11 bin 189

Toplam ayaktan bakılan hasta sayısı: 44 bin 678