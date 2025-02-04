Bayburt Devlet Hastanesi, Ocak ayında hastaneye başvuran hasta sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre Ocak ayında 44 bin 678 kişi, hastaneye muayene olmak için başvurdu. Bir ayda ayaktan bakılan hasta sayısı 45 bine dayandı. 01-31 Ocak tarihlerinde yapılan muayene sayıları şu şekilde:
Uzman aile hekimliği: 791
Anestezi polikliniği: 283
Beyin cerrahi: Bin 142
Cildiye polikliniği: Bin 403
Çocuk cerrahi: 247
Çocuk polikliniği: 3 bin 40
Çocuk ve ergen ruh sağlığı: 308
Enfeksiyon hastalıkları: 399
Fizik tedavi polikliniği: Bin 710
Genel cerrahi polikliniği: Bin 578
Göğüs cerrahisi polikliniği: 136
Göğüs hastalıkları: Bin 497
Göz hastalıkları polikliniği: 3 bin 199
İç hastalıkları polikliniği: 4 bin 231
Kadın hastalıkları polikliniği: 2 bin 488
Kalp damar cerrahisi: 120
Kardiyoloji polikliniği: 2 bin 138
Kulak burun boğaz polikliniği: 2 bin 226
Nöroloji polikliniği: Bin 88
Ortopedi polikliniği: 3 bin 804
Plastik cerrahi polikliniği: 245
Ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniği: Bin 215
Üroloji polikliniği: Bin 175
Acil servis hastası: 11 bin 189
Yapılan ameliyat sayısı: 318
Yapılan lokal ameliyat sayısı: 72
Yapılan endoskopi sayısı: 120
Yapılan kolonoskopi sayısı: 20
Bronkoskopi: 5
Toplam yapılan anjiyo Sayısı: 81
Gebe okulu danışanı: 40
Toplamda;
Mhrs randevulu: 16 bin 158
Mhrs dışı ayaktan: 17 bin 331
Acil servis: 11 bin 189
Toplam ayaktan bakılan hasta sayısı: 44 bin 678