Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Yangın esnasında yapılacaklar konusunda hastane çalışanlarına bilgi veren ekipler, olası bir yangında yangın tüpleriyle nasıl müdahale edileceğini uygulamalı bir şekilde hastane çalışanlarına aktardılar. Yangın esnasında panik yapılmamasını hatırlatan ekipler, yüksek katlarda meydana gelebilecek yangınlarda da yapılması gerekenleri anlattılar. Gerçeği aratmayan tatbikatta bilgilerini tazeleyen hastane çalışanları, tatbikat için ekiplere teşekkür ettiler.