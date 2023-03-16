’Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli hayat Programı Yetişkin ve Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı’ çerçevesinde Bayburt Devlet Hastanesinde görevli diyetisyenlerce stant açıldı.

Stantta hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarına obezitenin birçok hastalığa davetiye çıkardığını söyleyen hekimler, broşür dağıtarak, vatandaşları bilgilendirdi. Hareketsiz yaşamın obeziteyi tetiklediğini aktaran diyetisyenler, günlük yürüyüş yapmanın önemine değinerek bol bol su içilmesi hatırlatmasında bulundular. Bununla birlikte kilo problemi olan vatandaşların Bayburt Devlet Hastanesine gelerek, diyet polikliniğindeki diyetisyenlerden destek alınıp sağlıklı bir şekilde istenilen kiloya ulaşmanın mümkün olacağını aktaran diyetisyenler, sağlıklı ve düzenli beslenme çağrısında bulunarak obeziteyle mücadelenin devam edeceğini bildirdiler.