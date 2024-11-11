Bayburt Devlet Hastanesi üroloji bölümü uzmanları Op. Dr. Onur Kalaycı ve Op. Dr. Emin Gürtan tarafından ilk kez laparoskopik nefrektomi (kapalı yöntemle böbreğin alınması) operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Üroloji polikliniğine başvuran 47 yaşındaki hastanın yapılan tetkikleri sonucunda sağ böbreğinin fonksiyon göstermediği tespit edildi. Fonksiyon göstermeyen böbreğin hipertansiyon (tansiyon yükselmesi) ataklarına ve idrar yolu enfeksiyonlarına sebep olduğunun saptanması üzerine böbreğin alınması kararlaştırıldı ve kapalı yöntemle başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Doktorlar operasyonda kullanılan cihazların alımı için desteklerini esirmeyen Başhekim Dr. Murat Canpolat’a teşekkürlerini ilettiler.