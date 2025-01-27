Bayburt Devlet Hastanesinde bel omurunda kırık olan hastaya kapalı teknik ile vida yerleştirilmesi ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Bayburt’ta bel omurunda kırık olan hastanın ameliyatı kapalı yöntemle vida sistemi kullanılarak gerçekleştirildi. Kırığın tipine ve hastanın kliniğine bağlı olarak gerçekleştirilen bu yöntemde; ameliyat sırasında kan kaybı yok denecek kadar az olmakta ve ameliyat sonrası dönemde minimal düzeyde ağrı duyulmakta. Ameliyat Beyin Cerrahı Op.Dr Aziz Kaan Erçandırlı tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.