Bayburt Devlet Hastanesinde yeni esnek-bükülebilir (Flexible) Üreteroskopi (URS) cihazlarının alımı ile kapalı endoskopik böbrek taşı ameliyatları başarılı bir şekilde yapılmaya başlandı.

Operasyonları gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Emin Gürtan, alınan cihazlarla artık hastalarda kesi açmadan kapalı bir şekilde ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Ülkemizde yaklaşık yüzde 15 oranında görülen üriner sistem taş hastalığı, Bayburt ilimizde de sıklıkla görülmekte ayrıca hastaların yaşam kalitesi ve sağlığını pek çok açıdan olumsuz yönde etkilemektedir. Hastanemize yeni alınan cihazlar ile ameliyat gerektiren böbrek taşı hastalarında, hastaya herhangi bir kesi yapmadan üretra adını verdiğimiz idrar kanalından girerek mesane (idrar kesesi) ve üreterlerden (böbrek ve idrar kesesini birbirine bağlayan kanal) geçerek böbreğe ulaşmaktayız. Cihazın en önemli avantajı olan uç kısmının bükülebilir özelliği sayesinde böbreğin tüm bölgelerine kolaylıkla ulaşabilmekte ve bu esnada böbrek taşlarını lazer ile kırarak toz haline getirebilmekteyiz. Sonrasında toz haline gelen bu parçaları hastalar rahat bir şekilde kendileri düşürebiliyor" dedi.

Yüksek başarı ve avantajlara sahip bu yöntemle hastaları bir gün sonra taburcu ederek, sağlıklı bir şekilde evlerine uğurladıklarını belirten Gürtan, hastaların bu tür ameliyatlar için öncesinde çevre illere gitmek zorunda kaldığını artık bir yere gitmeden bu ameliyatların Bayburt Devlet Hastanesinde de başarılı bir şekilde uygulandığını ifade etti.

Gürtan, ayrıca cihazların alımında emeği geçen ve diğer tüm süreçlerde desteklerini esirmeyen Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Canpolat’a teşekkürlerini iletti.

Ameliyat olan hastaları üroloji servisinde ziyaret eden Başhekim Dr. Murat Canpolat’a ziyaretleri için teşekkür eden hastalar ise, tedavi süreçleri, hastane ve başarılı operasyonlar ile ilgili duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Canpolat, Bayburt Devlet Hastanesinin Bayburt için sağlıkta yeni hizmetler sunmaya devam edeceğini belirtti.