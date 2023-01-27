Kış mevsiminin en sert geçtiği illerden birisi olan Bayburt’ta bu sene kar yağışı önceki yıllara göre oldukça az olurken, karın üzerini örtmediği tarlalarda açıkta kalan buğday tohumlarını çiftçiler kargalardan koruyorlar.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerden birisi olan Bayburt’ta bu sene kar yağışı önceki yıllara göre oldukça az olurken, karın üzerini örtmediği tarlalarda açıkta kalan buğday tohumlarını çiftçiler kargalardan koruyorlar.

Bayburt’ta sonbaharda buğday, arpa ekimi yapan çiftçiler, kar yağmayınca tarladaki buğday tanelerini toplayan kargalara karşı korkuluklarla önlem alıyor. Bayburtlu çiftçiler, mevsimsel kuraklığın etkisiyle kar ve yağmur yağmamasının sıkıntısını yaşıyor. Erken hasat yapabilmek için sonbaharda buğday ve arpa ekimi yapan çiftçilerin tarlalarının üzeri bu yıl beklenen kar yağışı olmayınca açıkta kaldı.

Toprak altında su alamayan tohumlar ise son günlerde kümeler halinde dolaşan kargaların hedefi oldu. Çiftçiler kargaların arazilere akınını, tahtadan ve boş çuvallardan yaptıkları korkuluklarla engellemeye çalışıyor.

Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere’de kar yağması için dua ettiklerini kaydeden çiftçi Süleyman Yıldız, “Bu sene mahsulümüzün veriminden endişeliyiz. Sonbaharda buğday ve arpa ekimi yaptım. Kar olmadığı için tanelerini kargalar topluyor bundan dolayı yüzde 60 kaybımız var. Zaman zaman kargaları kendi yöntemlerimizle kaçırmaya çalışıyoruz. Mayalanan tohumlar da kurumak üzere, kar yağmazsa bunlardan bir tanesi bile bitmez. Kar ve yağmurun yağmamasından dolayı yüzeyde kalan tohumları kargalar topluyor." diye konuştu.