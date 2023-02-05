Aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte dondurucu soğukların yaşandığı Bayburt’ta hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 15 dereceye kadar düştü.

Aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte dondurucu soğukların yaşandığı Bayburt’ta hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 15 dereceye kadar düştü.

Soğuk havanın etkisiyle Çoruh Nehri’nin bir kısmı, süs havuzları ve araç camları buz tuttu. Çatılarda ise uzunlu kısalı buz sarkıtları oluştu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Bayburt’ta bugün aralıklı kar yağışı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, soğuk kış günlerinin kendini iyice hissettirmeye başladığını belirten bir vatandaşlar, "Hafta içi işe gidiyoruz, çalışıyoruz. Hafta sonu ise kar mesaimiz başlıyoruz, dinlenemeden çalışmaya devam ediyoruz. Araçlarımızın buz tutan camlarını kazıyoruz, evimizin önünde biriken karları süpürüyoruz. Kar olsun, yağmur olsun da bunlar önemli değil. Kar bereketinden rabbim bizi mahrum etmesin, biz çalışmaya devam ederiz" dedi.