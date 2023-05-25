Bayburt Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bayburt Belediyespor alt yapıda başarılı grafiğini sürdürüyor.

Bu sezon önce Bayburt U18 liginde şampiyonluk ipini göğüsleyen Bayburt Belediyespor U17 Liginde de şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluk kupasını alan sporcular Kulüp Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Yönetim Kurulu Üyeleri Remzi Kılıç ve Özcan Çelik, Bayburt Belediyespor Teknik Direktörü Süleyman Dündar ve Altyapı Teknik Sorumlusu Gürsoy Görer ile birlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Pekmezci başarılarından dolayı tüm takımı tebrik ederek “Daha önce kazandığınız U18 şampiyonluğumuzun hemen ardından gelen U17 şampiyonluğu ile bizleri bir kez daha sevindirdiniz ve sizlerle gurur duyduk. Bayburt’ta futbolu siz gençlerimiz ileri götüreceksiniz. Bayburt Belediyespor olarak bizler ve diğer amatör futbol kulüpleri ile beraber şehrimizde bir futbol altyapısı oluşturabilirsek Bayburt’umuz ve ülkemiz için çok faydalı sporcular yetiştirebiliriz. Ben sizleri bir kez daha tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.” diye konuştu.

Başkan Pekmezci’ye kulübe gösterdiği önem ve ilgiden dolayı teşekkür eden Kulüp Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ise “Başkanımızın onursal başkanı olduğu kulübümüzün bu sezonki başarılarına bir yenisini daha eklemesi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Başkanımızın destekleriyle kulübümüzün başarılarının devamlı olabilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. U17 ve U18 takımlarımıza hem gençlerin sporla iç içe yetişebilmesi adına hem de takımımızın geleceği oldukları için önem veriyoruz. Belediye Başkanımıza takımımıza verdiği önem ve destekler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.” dedi.

Başkan Pekmezci’nin genç sporculara Ahmet Karslıoğlu’nun kaleme aldığı Futbolda Mantalite isimli kitap hediye ettiği ziyaret şampiyonluk kupası ile çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.