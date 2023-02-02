Bayburt’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri şehrin birden fazla noktasında aynı anda çalışmalarına devam ediyor.

Bayburt’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri şehrin birden fazla noktasında aynı anda çalışmalarına devam ediyor.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışıyla beraber çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden ekipler çalışmalarını ara vermeden yüksek tempo ile sürdürüyor. Çalışmalar dahilinde bir yandan ana arterler ve mahallelerde kar temizlik çalışması yapan ekipler diğer yandan buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu şehirde ayrıca araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba sarf eden ekiplerin bir kısmı da şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan kaldırımlarda kar küreme çalışması yaparken bir diğer ekipte mahallelerden şehre inen merdivenlerde kar temizliği yapıyor.

Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Şehrimizde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla tüm ekiplerimizi seferber ettik. Çalışma temposunu her geçen saat yükseltiyoruz. Şehrimizin dört bir yanında aynı anda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz her zaman söylüyoruz Bayburt’ta kar çile değil, berekettir. Vatandaşlarımızın kar yağışından etkilenmemeleri adına tüm tedbirlerimizi aldık. Tüm ekiplerimizle sahadayız" ifadelerini kullandı.