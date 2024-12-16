Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt Merkez İlçe Başkanı Maksut Erol, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden bir soruna dikkat çekerek, Şingah mahallesinde tehlikeye davetiye çıkaran görüntüleri kamuoyunun gündemine sundu.

Erol, konuyla ilgili Bayburt Belediyesine çağrıda bulunarak, yetkilileri göreve çağırdı.

CHP Merkez İlçe Başkanı Maksut Erol, Şingah mahallesindeki 36 daireden oluşan İkiz Kuleler konutlarının önünün tehlike saçtığını, herhangi bir korkuluk çalışması dahi yapılmayan alanın bir uçuruma açıldığını ifade ederek, alanda çalışma başlatılmasını Bayburt Belediyesinden talep etti. Ailelerin çocuklarını kapılarının önlerine dahi çıkaramadığını ifade eden Erol, "Herhangi bir olumsuz durum meydana gelmeden alanda en azından can güvenliği açısından önlemlerin alınması ve gerekenlerin yapılması gerekiyor" dedi.

Konunun takipçisi olacaklarını aktaran Erol, insan canının bu denli ucuz olmadığını savundu.