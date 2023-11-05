İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının yoğun bir şekilde devam ettiği 7 Ekim tarihinden bu yana birçok savunmasız sivil hayatını kaybederken, İsrail zulmünde 28 gün geride kaldı. Yaşlı, çocuk, kadın demeksizin saldırılarını sürdüren işgalci İsrail’e karşı Bayburt Belediyesinden boykot kararı ve çağrısı geldi.

Bayburt Belediyesi, belediyeye ait sosyal tesislerde İsrail’e ait ürünlerin kullanılmadığını belirten bir yazılı açıklamada bulunarak, vatandaşları İsrail ürünlerini boykot etmeye ve boykot kampanyasına destek vermeye davet etti. Vatandaşlara boykot çağrısında bulunan Bayburt Belediyesinin "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" başlıklı yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İşgalci İsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze’ye yönelik saldırılarına çocuk, yaşlı, kadın demeden devam ediyor. Kendi topraklarında zulme uğrayan Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları karşısında üzüntümüzü tarif etmek imkansız. Bu düsturla İsrail menşeili ürünleri Bayburt Belediyemize ait bütün sosyal tesislerimizden kaldırdığımızı hemşehrilerimize bildirmek isteriz.

Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Belediyemize ait sosyal tesislerimizde İsrail’e ait ürünler satılmamaktadır. Tüm vatandaşlarımızı boykot kampanyalarına destek vermeye davet ediyoruz."