Bayburt Belediyesinden, son günlerde içme suyuyla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, Bayburt genelinde yaşanan salgın kaynağının içme suyu olduğu ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, “Belediyemiz ve sağlık ekiplerince içme suyundan numuneler alınmış, yapılan ilk kontrol neticesinde içme suyunda sağlığa zararlı herhangi bir probleme rastlanmamıştır. Bayburt Belediyesi olarak vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz içme sularımız devamlı kontrol altında. Vatandaşlarımız rahatlıkla içme suyunu kullanabilirler” uyarısında bulunuldu.

Bayburt Belediyesinden yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı: “Son günlerde ortaya atılan asılsız iddialarla şehir içi içme suyu şebekesinin salgın hastalıklara yol açtığı söylentisi yayılmıştır. Tamamen dezenformasyona dayalı, kasıtlı olarak ortaya atılıp halkımızın huzurunu bozmaya neden olan; şehir içi içme suyu depomuza yabancı maddelerin düştüğü bilgisi tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Son derece modern bir şekilde şehrimize su sağlayan depolarımıza her hangi bir varlığın düşmesi mümkün değildir. Bu gerçek olmayan haberler; çirkin ifadeler ve iftiralarla farklı bir boyuta taşınmış ve halkımız arasında rahatsızlıklara sebep olmuştur. Gerçeği yansıtmayan ve bir dayanağı olmayan söylentiler çirkin bir karalama kampanyasına dönüşmüştür.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İşleri Şefliği ile İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi, ilimiz şehir şebekesindeki suların kontrolü noktasında koordineli bir şekilde çalışmaktadır. Bu meyanda şehrin muhtelif yerlerinde yer alan toplam 17 adet izleme noktası belirlenmiştir ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından hazırlanan ‘Su Denetim Programı’ çerçevesinde bu noktalardan her ay düzenli olarak su numuneleri alınmaktadır.

Kontrol ve Denetim İzlemesi adı altında yapılan bu işlemler gerek İlimiz Halk Sağlığı Laboratuvarlarında gerekse Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarında su numunelerinin analizlerinin yapılması ile sonuçlanmaktadır. Ayrıca bu izleme noktalarında, analiz için su numuneleri alınırken şehir şebekesindeki ‘Bakiye Klor Ölçümleri’ de gerçekleştirilmekte ve şehir şebekesindeki klor durumu da gözlemlenmektedir.

Bu veriler ışığında İl Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından şehir şebekemize su sağlayan 17 adet depomuzdan alınan numunelerde yapılan analizlerin hiçbirinde her hangi bir soruna rastlamamıştır.

Sularımızda insan sağlığını tehdit eden hiçbir veri bulunmamaktadır. Tamamen kontrolümüz altında şebeke hattımıza su verilmektedir. İçme suyumuz son derece sağlıklıdır ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün vatandaşlarımız tarafından gönül rahatlığı ile kullanılabilir.”