Bayburt Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan borçlarını yapılandırmaya başlayarak, ödeme kolaylığı sağladı.

31.12.2022 tarihi öncesine ait olan vergi, para cezası, harç borçlarının 7440 sayılı alacakların yeniden düzenlenmesi kanunu çerçevesinde 30 Haziran tarihine kadar vatandaşlar, Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurarak borçlarını 12-18-24-36 ve 48 taksitle ödeyebilecek.

Borçların yapılandırılmasıyla ilgili Bayburt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Vatandaşlarımızın 31.12.2022 tarihi öncesine ait Belediyemize olan vergi, para cezası, harç borçlarının 7440 sayılı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun çerçevesinde yeniden yapılandırılmasına başlandı.

Belediyemize borcu olan ve ilgili kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın en geç 30 Haziran 2023 tarihine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurarak borçlarını yapılandırmaları gerekiyor. Peşin ödeme yapılması halinde gecikme faizinin yüzde 100 oranında silinmesi imkanının bulunduğu yapılandırma çerçevesinde borçlar 12-18-24-36 ve 48 taksitte ödenebiliyor."