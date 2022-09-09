Kış ayları yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran Bayburt Belediyesi ekipleri tempoyu düşürmüyor.

Kış ayları yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran Bayburt Belediyesi ekipleri tempoyu düşürmüyor.

“Asfalt ve kaldırım çalışmaları”

Gerçekleştirdikleri yol ve kaldırım yapım çalışmaları ile şehir merkezinde takdir toplayan işlere imza atan Bayburt Belediyesi bu çalışmaları şehir merkeziyle sınırlı tutmuyor. Çevredeki yerleşim alanlarında yeni yol yapım çalışmalarını sürdüren ekipler bir yandan da kaldırım yapımına devam ediyor. Ekipler ayrıca mahallelerde de asfalt uygulamalarını ara vermeden sürdürüyor.

“Mahallelerde yıkama çalışması”

Genel temizlik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise belirli bir program dâhilinde mahallelerde ve okul bahçelerinde yıkama ve dezenfektasyon çalışması gerçekleştiriyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kalırken ekipler, okul bahçelerinde yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

“Çocuk parklarında çevre çalışmaları sürüyor”

Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de parklarda temizlik, çevre düzeni devam ediyor.

Yeşillendirme faaliyetleri dahilinde yaz ayında yüzlerce bitkiye toprakla buluşturan ekipler sayesinde parklarda çocuklar yeşille iç içe alanlarda oyun oynamanın keyfini çıkarıyor.