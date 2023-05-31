Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte parklarda, mahallelerde, mezarlıklarda temizlik çalışması yürütürken, kaldırım ve istinat duvarı yapım çalışmalarını özenle gerçekleştiriyor. Çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, mahalle aralarında tankerlerle yıkama yapıyor, park ve bahçelerde onarım ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor, mezarlarda da bakım ve çevre düzenlemesi işlerini sürdürüyor.

Çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Çocuklarımızın oyun alanı olan parklarda ot biçme çalışmalarına yaz ayının gelmesiyle birlikte ağırlık verdik. Yağışlar sonrası mahallelerde biriken kum, toprak, çakıl temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimizce temizlenmiş olup, Şingah Mahallesi’ndeki istinat duvarının yapımına başlandı. Bununla beraber vatandaşların güvenliği açısından önem arz eden kaldırım çalışmaları da hızlı bir şekilde devam etmektedir. Çalışmalarını hızlı bir biçimde titizlikle gerçekleştiren tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.