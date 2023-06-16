Anadolu Mektebi Bayburt’ta projesi ile hayata geçen Yazar Okumaları ve Cengiz Aytmatov İl Paneli çerçevesinde bir araya gelen liseli öğrenciler, Bayburt Fen Lisesinin ev sahipliğinde Aytmatov’u değerlendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde düzenlenen panel; İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, kurum temsilcileri, STK başkanları, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Panelde konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, yazın hayatındaki önemli şahsiyetlerin ve eserlerinin gençler tarafından tanınması ve içselleştirilmesi için yürütülen projenin önümüzdeki yıllarda da süreceğini belirterek tüm katılımcılara ve panelistlere teşekkür etti.

Panelistler arasında yer alan Bayburt Fen Lisesi, Milli İrade Anadolu Lisesi, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi öğrencileri; okudukları eserlerden hareketle Cengiz Aytmatov’un insana, hayata ve dünyaya dair düşüncelerini aktardı.