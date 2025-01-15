AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Kırkağaç ilçesinde 24 sınıflı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapılacağını bildirdi. Baybatur yaptığı açıklamada, Kırkağaç ilçesinde yapılacak olan, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 24 sınıflı, metal ve makine atölyeleriyle toplam 9 bin 820 metrekare olacağını dile getirdi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 20 Ocak’ta yapılacak ihalenin hemen ardından inşaatın başlayacağını belirten Baybatur, “Kırkağaç ilçemizde yapılacak olan 24 sınıflı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Metal Tasarım Atölyesi ve Makine Atölyesi olmak üzere üç bölümden oluşacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan ihalenin hemen ardından 18 ay gibi kısa sürede inşaat tamamlanıp, öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. Toplam 9 bin 820 metrekare alanlı bina inşaatı ve çevre düzenlemesinden oluşan yapım süreci tamamlandığında tam donanımlı meslek lisesini ilçemize, ilimize kazandırmış olacağız. İhtiyaçların tespit edilmesi ile başlayan, imkânların seferber edilmesi ile çözüm üreten, eserler üreten, eser siyasetimiz ilimize bugüne kadar onlarca yapı kazandırdı, kazandırmaya da devam edecektir. Eğitim camiamıza ve Manisa’mıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Kırkağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 4 bin 4217 metrekare lise alanı, 3 bin 153 metrekare makine atölyesi ve 2 bin 449 metrekare metal atölyesinden oluşacak.