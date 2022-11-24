Çorum’un Bayat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle kutlama programı düzenlendi.

Çorum’un Bayat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Uçar’ın konuşmasıyla devam etti. Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu tarafından öğretmenler adına Milli Eğitim Müdürü Uçar’a çiçek hediye edildi. Etkinlik 24 Kasım Öğretmenler Günü konulu şiir dinletisi, kısa film gösterisi, yıl içinde başarı belgesi almaya hak kazanan öğretmenlere başarı belgelerinin Kaymakam Bozkurtoğlu ve Başkan Ünlü tarafından takdim edilmesi, ödül töreni ve müzik dinletisinin ardından son buldu.

Kutlama programına daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.