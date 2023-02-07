Çorum’un Bayat ilçesinde vatandaşlar deprem bölgesine yardım için seferber oldu.

Çorum’un Bayat ilçesinde vatandaşlar deprem bölgesine yardım için seferber oldu.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’nün talimatıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderilmeye başlandı. İlçe halkından çok acil olarak ısıtıcı, battaniye, çadır, kuru gıda, su ve insani yardım malzemeleri desteğinde bulunmalarını isteyen Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, "Bayat Belediyesi olarak, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen depremlerden mağdur olan vatandaşlarımıza ihtiyaç duyulan acil malzemeleri ulaştırmayı planlıyoruz. Bayat ilçesi olarak Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrasında afetzedelerin yanında olduk. Bölgedeki depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için başlatılan kampanyada; gıda, hijyen malzemesi, bebek bezi, çadır, mont, bot, battaniye ve ısıtıcı gibi gerekli ihtiyaç malzemeleri toplanarak deprem bölgesine ulaştırılacak. Belediyeye ait zabıta noktalarında toplanan yardım malzemeleri hızla bölgeye gönderilecek" dedi.

Gelen yardımları kendi elleriyle hazırlayan Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Zabıta noktalarımızda sizlerde gelen malzemeleri organize ederek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için özveriyle çalışıyoruz. Yardımda bulunmak isteyen hemşerilerimiz yardımlarını getirebilirler” diye konuştu.