Çorum’un Bayat ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Çorum’un Bayat ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Türkiye’yi sarsan iki depremin ardından Türkiye’nin dört bir yanından yardım yağıyor. Çorum’un Bayat ilçesindeki kadınlarda depremden etkilenen vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalara katkı sunmak amacıyla evlerinde yufka ekmek yapıyor.

Bayat İlçesi’ndeki kadınlar kendi imkanları ile topladıkları unları günün ilk ışıkları ile evlerde toplanarak yaptıkları yufka ekmekleri Bayat Belediyesi’nin koordinesindeki yardım toplama merkezine götürüyorlar.

Yaşanılan depremlerden dolayı çok üzgün olduklarını, oradaki kardeşleri için bir şeyler yapmak istediklerini söyleyen Bayatlı kadınlar; "Deprem bölgesine göndermek için gücümüz yettiğince ekmek yapıyoruz. Yapacak başka bir şeyimiz yok, onların üzüntüsü bizim üzüntümüz. Onların ölüsü bizim de ölümüz. Ölenler için baş sağlığı diliyoruz. Kalan kardeşlerimize de Allah ömürler versin, sabır versin” dediler.

Ekmek yapan kadınları ziyaret eden Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, kadınlara gösterdikleri duyarlılıklardan dolayı teşekkür ederek, ellerine sağlık temennisinde bulundu.

Bayatlı kadınların yaptıkları yufka ekmekler ile bir vidanjörü deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Başkan Ünlü, belediye ve ilçe halkı olarak deprem bölgesine yapılan yardımlara devam edeceklerini ifade etti.