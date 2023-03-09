Çorum’un Bayat İlçe Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde depremzedelere ilçenin yöresel yemeklerinden baharatlı Bayat dolması ikram etti.

Afşin Çadır Kent’te 20 kişilik ekip tarafından 15 kazan dolma hazırlandı. Hazırlanan dolmalar 4 bin 500 depremzedeye ikram edildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ile AK Parti İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu depremzedelere dolma ikram etti.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, 11 ili sarsan asrın felaketinden sonra yaraları birlikte sarmaya devam ettiklerini söyledi.

Depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden itibaren belediye olarak bugüne kadar 4 iş makinası, 9 personel ile afet bölgesine destek verdiklerini açıklayan Başkan Ekrem Ünlü, “Bayat halkının destekleriyle toplanan yardımlar ivedilikle deprem bölgesine ulaştırıldı. İlçemize gelen 55 depremzede ailemizi en iyi şekilde misafir etmeye çalışıyoruz. Çorum valimiz Mustafa Çiftçi koordinesinde Afşin ilçesinde belediyemiz öncülüğünde Bayatlı hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle Afşinli kardeşlerimize 4 bin 500 kişilik yöresel lezzetlerimizden baharatlı Bayat Dolması ikram ediyoruz. Az çok demeden maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen değerli Bayat halkına teşekkür ediyorum. Elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Heyet daha sonra Çadır Kent’te depremzedelerle bir araya geldi. Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ünlü, çocuklara sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.