Çorum’un Bayat İlçe Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde depremzedelere 9 Mart Perşembe günü Baharatlı dolması ikram edecek.

Çorum’un Bayat İlçe Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde depremzedelere 9 Mart Perşembe günü Baharatlı dolması ikram edecek.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, "11 ilimizi sarsan asrın felaketinden sonra yaraları birlikte sarmaya devam ediyoruz. Depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden itibaren Bayat belediyesi olarak, bugüne kadar 4 iş makinası, 9 personelimiz ile afet bölgesine destek verdik. Bayat halkının destekleriyle toplanan yardımlar ivedilikle deprem bölgesine ulaştırıldı. İlçemize gelen 55 depremzede ailemizi en iyi şekilde misafir etmeye çalışıyoruz. Valimiz Mustafa Çiftçi koordinesinde; Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Belediyemiz öncülüğünde Bayatlı hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle Afşinli kardeşlerimize 4 bin 500 kişilik baharatlı Bayat dolması ikram edeceğiz. Az çok demeden maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen değerli Hemşerilerime teşekkür ediyorum. Elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum“ dedi.