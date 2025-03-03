İzmir’de düzenlenen U15 ve U17 Kadın Güreş Turnuvası’nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, U15’te takım halinde 3. olurken, toplamda 7 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’lu sporculardan başarılı sonuçlar gelmeye devam ediyor. İzmir’de düzenlenen U15 ve U17 Kadın Güreş Turnuvası’nda BŞB. kulübünün sporcuları, 7 madalya alarak, Balıkesir’e döndü. U15’te 39 kiloda Ayşenur Saran 1., 54 kiloda da Yağmur Emir 1. nci olarak altın madalyaya uzandılar. 50 kiloda Reyyan Yıldız ve Yağmur Demirhan 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

U17’de ise 57 kiloda Elif Çolpan 2. olarak gümüş madalyaya kavuşurken, 49 kiloda Cevriye Tığlı ile 57 kiloda Ecrin Atik 3. olarak bronz madalya kazandılar. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, U15 sonuçlarına göre takım halinde 100 puan toplayarak 3. sırada yer aldı.