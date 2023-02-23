Balıkesir Üniversitesinde Kampüs giriş kapılarına “Kuvayi Milliye” ve “Karesi Bilgelik” adları verildi.

Balıkesir Üniversitesinde Kampüs giriş kapılarına “Kuvayi Milliye” ve “Karesi Bilgelik” adları verildi.

Balıkesir Üniversitesi Senatosu tarafından, yapımında sona gelinen kampüs giriş kapılarına; “Kuvayi Milliye Kapısı” ve “Karesi Bilgelik Kapısı” adlarının verilmesi kararlaştırıldı.

Balıkesir Üniversitesi Senatosunun, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu başkanlığında gerçekleşen toplantısında oy birliğiyle alınan karara göre kampüs ana giriş kapısının, T.C. Balıkesir Üniversitesi Kuvayi Milliye Kapısı, kampüse hastane yönünden girişlerin yapıldığı kapının da T.C. Balıkesir Üniversitesi Karesi Bilgelik Kapısı olarak adlandırılmasına karar verildi. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.