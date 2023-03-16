Rusya’da faaliyet gösteren uluslararası ölçekli bir girişim grubundan yetkililer, Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaret programında, Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Alautdin Yarahmedov ve girişim grubunun yetkilisi Timur Shuaev, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’yu makamında ziyaret etti.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl ile Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı’nın da yer aldığı ziyarette kurumlar arası potansiyel iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, üniversite ve Teknoloji Transfer Ofisi hakkında bilgiler paylaştığı konuklarına ziyaretleri için teşekkür etti.

Program dahilinde daha sonra Teknoloji Transfer Ofisini ve üniversite bünyesinde farklı laboratuvarları da ziyaret eden konuklar, kendilerine gösterilen ilgi dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya ve Teknoloji Transfer Ofisi yetkililerine teşekkür etti.