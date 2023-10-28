Balıkesir Üniversitesinde Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri dahilinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bisiklet Topluluğu öncülüğünde özel bir etkinlik düzenlendi. “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Çağış Yerleşkesi Bayrak Sürüşü” isimli etkinlik, üniversiteli öğrencilerden oluşan katılımcılarla coşkuyla gerçekleştirildi.

BAÜN Çağış Yerleşkesi Kuva-yı Milliye Kapısından hareketle başlayan etkinlikte, Topluluk Akademik Danışmanı Arş. Gör. İbrahim Misir eşliğinde Türk bayrakları ile beraber yerleşke boyunca bayrak sürüşünü gerçekleştiren bisikletliler, turlarını Rektörlük binası önünde tamamladı.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl ile Genel Sekreter Yardımcıları ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personelinin karşıladığı öğrenciler turun anısına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay’a bayrak takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilerek etkinliği tamamladı.