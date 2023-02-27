Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Mimarlık Fakültesi “Karesi Mimarlık Dergisi”, ilk sayısıyla birlikte yayın hayatına başladı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Mimarlık Fakültesi “Karesi Mimarlık Dergisi”, ilk sayısıyla birlikte yayın hayatına başladı.

Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan Karesi Mimarlık Dergisi, uluslararası hakemli e-dergi olarak ilk sayısıyla birlikte yayın hayatına başladı. Açık erişimli, akademik ve uluslararası çift kör hakemli Karesi Mimarlık Dergisi’nin, haziran ve aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez çevrimiçi olarak elektronik ortamda yayınlanması planlanırken, yayın dili de Türkçe ve İngilizce olarak belirlendi.

Karesi Mimarlık Dergisi’nin kabul ettiği çalışmalarla ilgili konu başlıkları şu şekilde:

Mimari Tasarım, Proje, Proje Yönetimi, Yapı Fiziği, Sürdürülebilirlik, Yapı Sistem Teknolojileri/Tasarımları, Mimarlık Tarihi, Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Tasarım, Kentsel Planlama Politikaları, Somut/Somut Olmayan Kültürel Miras, Koruma/Restorasyon, Tasarım Araçları, Tasarımda Bilgi Teknolojileri, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama ve Ürün Tasarımı/Teknolojileri.