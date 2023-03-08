Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ülke genelinde 13 üniversitenin katılımı ile düzenlenen Üniversite Tanıtım Günlerine ev sahipliği yaptı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ülke genelinde 13 üniversitenin katılımı ile düzenlenen Üniversite Tanıtım Günlerine ev sahipliği yaptı.

Balıkesir Üniversitesi Burhan Erdayı Spor Salonunda kurulan stantlarda üniversiteler öğrencilere kendilerini tanıttı. UniLook Türkiye tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım Günlerinin Balıkesir etkinliği açılışını BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl’ın yaptığı tanıtım günlerine, devlet ve vakıf üniversiteleri ile Balıkesir’den aday öğrenciler katıldı. Etkinlikte üniversiteyi temsil eden Öğrenci İşleri Daire Başkanı Güler Beyhan ve birim personeli ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hasan Yetişir ve birim personeli katılımcı öğrenci ve rehberlere Balıkesir üniversitesi hakkında bilgi verdiler. Burhan Erdayı Spor Salonunda stant açan üniversiteler Balıkesir Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İzmir Kavram Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi oldu. Üniversitelerin stantlarını yaklaşık bin civarında lise öğrencisi ile rehber öğretmenleri ziyaret etti.