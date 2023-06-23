Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ev sahipliğinde düzenlenen “Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu” BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından müzik dinletisi ile devam eden sempozyumun açılışında konuşan; Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Duyar, fikri mülkiyet hukununda patent ve marka ve tasarım konusunda bilgi verdiği konuşmasında, uluslararası pazarda etkin ve devamlı olmak için inovasyon ve AR-GE çalışmalarının dikkat çekti. Duyar, sempozyumun hayırlı olması dilekleriyle sözlerini tamamladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Fatoş Altunçda telif hakları hakkında yaptıkları çalışmalardan bahsettiği konuşmasında, Türkiye’deki bilgi birikimini güçlendirilen ve bilgiye yön veren üniversitelerle paydaş olmayı önemsediklerini söyleyerek, ulusal ve uluslarararası yetkin kişilerin bir araya geldiği sempozyumda emeği geçenlere teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da açılış konuşmasında Balıkesir’de bir ilk niteliği taşıyan sempozyumun, kısa sürede yoğun bir mesai ile ortaya konulduğuna dikkat çekerken 9 farklı ülkeden katılımcıları sempozyumda ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 5 farklı dilde gerçekleştirdiği konuşmasında; Türkiye’nin yanı sıra, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Moldova, Ukrayna, Makedonya, Rusya ve Gagavuzya’dan akademisyen ve araştırmacıların sempozyumda bildiri sunumlarının yer alacağını belirten Rektör Oğurlu, sempozyuma destek olan kurumlar ile katılımcılara da teşekkür etti. Rektör Oğurlu üniversitenin Temmuz ayında da İdare Hukuku ve İdari Yargılama Uluslararası Sempozyumu’na ev sahipliği yapacağını sözlerine ekledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin de yaptığı konuşmada Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun göreve başlamasının ardından üniversiteye kazandırdığı akademik ivmeye dikkat çekerek, düzenlenen sempozyumun da bu bağlamda önemli olduğunu belirtti. Sempozyumun Balıkesir’de yer alan marka ve kurumların uluslararası değerine dikkat çekmesi bakımından da önemli olduğunu söyleyen Şahin, etkinliğin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da sempozyumda bir açılış konuşması yaptı. Evrensel bir gerçeklik olan üniversitelerin sadece öğrenci yetiştiren, eğitim-öğretim veren kurumlar olmadığını, aynı zamanda bilim üretilen, bilim yayılan kurumlar olduğuna vurgu yapan Vali Şıldak, "üniversitelerin yerel ve ulusal ölçekte bazı konu başlıklarını incelemesi, geliştirmesi, sorunlara çözüm üretmesi ve ilgili alanlarda yol gösterici çalışmalara öncülük etmesinin önemli olduğunu belirtti. Düzenlenen sempozyumun da bu bağlamda kıymetli olduğunun altını çizen Vali Hasan Şıldak, katılımcılar ile etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti."

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinin organizsyonu ile gerçekleştirilen; Türkiye’den ve yurtdışından farklı üniversitelerin Hukuk Fakülteleri ve ilgili bölümlerinden akademisyenlerin ve araştırmacıların da düzenleme kurulunda yer aldığı sempozyum, ilk gün BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde, ikinci gün ise BAÜN Burhaniye Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilecek eş zamanlı yüzyüze ve çevrimiçi akademik oturumlar ve sosyal programlar ile devam edecek.

23-24 Haziran 2023 tarihlerinde fikri ve sınai mülkiyet alanındaki güncel gelişmeler, problemler ve çözüm yolları teması ile düzenlenen sempozyumun açılış programına; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Fatoş Altunç, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Duyar, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, İl Müdürü Nazım Balcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Ali Mazak, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Senato Üyeleri, yargı mensupları, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.