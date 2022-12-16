Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümü tarafından Balıkesir Üniversitesi Mail Print (BUMP) Uluslararası Baskıresim Sergisinin 2.si ziyarete açıldı. Sergi ödül töreninin de gerçekleştirildiği açılış programında; BAÜN Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Narlı, akademik ve idari personel, öğrenciler ve sanatseverler yer aldı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümü tarafından Balıkesir Üniversitesi Mail Print (BUMP) Uluslararası Baskıresim Sergisinin 2.si ziyarete açıldı. Sergi ödül töreninin de gerçekleştirildiği açılış programında; BAÜN Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Narlı, akademik ve idari personel, öğrenciler ve sanatseverler yer aldı.

Ağaç baskı, linol baskı, gravür, litografi, serigrafi, dijital baskı gibi farklı tekniklerle oluşturulan eserlerden oluşan serginin jüri üyeliklerini; Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Türkiye Özgün Baskıresim Sanatçıları Derneği Başkanı Prof. Melihat Tüzün, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Saime Dönmezer, Sırbistan Kragujevac Üniversitesi Sanat Fakültesinden Prof. Milos Djordjevic, Bangladeş Chittagong Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünden Prof. Ruhul Karim Rumee ve BAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Burçak Balamber yaparken, jüri değerlendirmesi sonucu en başarılı 6 eser de ödüle layık görüldü.

Sergi dahilinde eserleriyle; Tezcan Bahar Birincilik, Ayben Kaynar Tanır İkincilik, Anna Trojanowska (Polonya) Üçüncülük, Sanja Zigic (Sırbistan) Mansiyon 1, Hyun-Jin Kim (Tayvan) Mansiyon 2 ve Cloe Wilkinson (Avustralya) Mansiyon 3 ödülünün sahibi oldu. Açılışın ardından, BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı tarafından birincilik ödülü alan Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Tezcan Bahar’a ödül belgesi verildi.

Arjantin’den Japonya’ya dünyanın farklı bölgelerinden baskıresim üretimi yapan sanatçıları bir araya getiren ve 23 ülkeden 150 sanatçının 200’den fazla eserinin yer aldığı sergi, 30 Aralık 2022 tarihine kadar, fakültenin sergi salonunda sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.