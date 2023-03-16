Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde 14 Mart Tıp Bayramında Fakültede okuyan 1 dönem öğrencileri Beyaz Önlük giydi. Düzenlenen törende ayrıca akademik aşama kaydeden öğretim üyeleri için de biniş giyme ve plaket töreni gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesi tarafından, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Üniversitenin Fırat Yılmaz Çakıroğlu Konferans Salonunda düzenlenen ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Genel Sekreter Yemliha Yanar’ın da katıldığı etkinlikte, Dönem 1 öğrencilerini temsil eden öğrenciler beyaz önlük giyerken, akademik aşama kaydeden öğretim üyeleri için de biniş giyme ve plaket töreni gerçekleştirildi.

Dönem 1 Tıp öğrencilerine Beyaz Önlüklerini ve Akademik aşama kaydeden öğretim üyeleri için de biniş giyme ve plaketlerini Rektör Prof. Dr. Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Başhekim Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu tarafından takdim edildi.