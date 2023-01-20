Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu rektör yardımcısı olarak Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji / Botanik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, Turizm Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Murat Doğdubay’ın Rektör Yardımcılığı görevine vekaleten görevlendirdi. BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu bu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Rektör Yardımcısı olarak vekaleten görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Yücel Oğurlu beraber çalışacağı Rektör Yardımcılarını görevlendirdi.

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