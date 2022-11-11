Balıkesir Üniversitesinde resmi açılışı bu yıl gerçekleştirilen Kongre ve Kültür Merkezine, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı verildi.

Balıkesir Üniversitesinde resmi açılışı bu yıl gerçekleştirilen Kongre ve Kültür Merkezine, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı verildi.

Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümünde, Balıkesir Üniversitesi Senatosunun 10 Kasım 2022 tarihli kararıyla Merkezin adı, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi olarak belirlendi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, “Üniversite Senatomuzun 10 Kasım 2022 tarihli kararıyla Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını, Kongre ve Kültür Merkezimize verdik. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ile üniversitemizde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece adını değil fikirlerini de yaşatacağız. Ne Mutlu Türk’üm Diyene” ifadelerini kullandı.