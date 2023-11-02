Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesinde, son dönemde gerçekleştirilen nitelikli cerrahi işlemlere bir yenisi daha eklendi. İlk kez “Kısmi Burun Nakli Ameliyatı” gerçekleşti.

Hastanede yapılan, “Balıkesir’de ilk” nitelikli işlemlerin bir yenisi de Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haşmet Yazıcı tarafından gerçekleştirilen kısmi burun nakli ameliyatı oldu. Konu hakkında bilgiler veren Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haşmet Yazıcı; “Tümör teşhisi konulan ve Balıkesir Üniversitesine başvuran hastamıza, 2 yıl önce içeride kanser hücresi bırakmadan tümörün tamamen çıkarıldığı tümör ameliyatı yaptık. Ameliyat sonrasında gerekli olan radyoterapi ve kemoterapi gören hastanın burun içindeki dokularının iyileşmesinin ardından ameliyata uygun hale gelen hastaya Üniversite hastanemizde kısmi burun nakli ameliyatı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği tarafından ulusal düzeyde akredite klinik olarak tescil edilen Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı olarak Türkiye’deki 20 klinikten biri olduklarının altını çizen Prof. Dr. Haşmet Yazıcı, tüm kulak, burun, boğaz hastalıklarının gerek teşhis gerekse de medikal ve cerrahi tedavileri uluslararası kılavuzlara uygun olarak gerçekleştirdiklerini belirtti. Balıkesir’den hasta sevkinin önüne geçildiğini söyleyen Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haşmet Yazıcı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalının şifa bulmak isteyen hastaların sevk edildiği bir merkez haline geldiğini söyledi.

Ameliyatı gerçekleştirilen hasta da rahatsızlığının ardından tavsiye üzerine Balıkesir Üniversitesi Hastanesine başvurduklarını ve ameliyat sonrası bir şikayetinin bulunmadığını söylerken, kendileriyle yakından ilgilenen başta Prof. Dr. Haşmet Yazıcı olmak üzere hastane personeline teşekkür etti.