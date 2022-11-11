Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde teknolojik yatırımlara bir yenisi eklendi. Hastanede, merkez eczane çalışmaları dahilinde tam otomatik ilaç hazırlama ünitesi kuruldu.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde teknolojik yatırımlara bir yenisi eklendi. Hastanede, merkez eczane çalışmaları dahilinde tam otomatik ilaç hazırlama ünitesi kuruldu.

Hastane merkez eczanesinde kurulan yeni ünite ile yatarak tedavi gören hastaların ilaçları, bilgisayar kontrolünde hazırlanarak cihaz tarafından otomatik olarak hastaların adına paketlenecek. Böylelikle hastalara ilaçları, ünitede hazırlanan paketle sunularak, doktor-hasta arasındaki tüm ara unsurlar ortadan kaldırılmış olacak. Doktor tarafından bilgisayara girilen ilaçlar, cihaz tarafından anında hazırlanarak el değmeden hastalara sunulacak.