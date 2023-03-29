Balıkesir Üniversitesi’nde yeni yönetim tarafından evrak yükünü hafifleten çevre dostu yeni bir uygulama başlatıldı.

Balıkesir Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun göreve başlamasının ardından yeni bir uygulama hayata geçirildi. Üniversitede; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvurularında gereksiz evrak yükünün kaldırılması amacıyla başvuru dosyalarının dijital ortamda teslim edilmesi uygulamasına geçildi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu; 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca, Üniversite tarafından yayımlanan Öğretim Üyesi ilanlarına yapılacak başvurularda evrak yükünü hafifletmek adına yeni uygulamanın hayata geçirildiğini belirtti.

Prof. Dr. Yücel Oğurlu, "Öğretim üyelerimizin talep ve önerileri de dikkate alınarak dünyadaki ve Türkiye’deki genel trende uygun olarak basılı ortamdan dijital ortama geçiş için diğer çalışmaları da sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Akademisyenler de rektörlüğün yeni uygulamasından memnuniyetlerini dile getirip, teşekkür ettiler.