Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı, sürdürülebilirlik odaklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Ecoprint (Doğal Baskı) Workshop” adıyla düzenlenen etkinlik, çevre dostu uygulamaların tanıtılması ve tekstil çalışmalarının desteklenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik, Deniz Bakan Bulgurcu’nun öncülüğünde düzenlendi. Öğrenciler, etkinlik boyunca tamamen doğal yaprak ve çiçekler kullanarak kumaş üzerine baskı yapmayı öğrendi. Doğadan ilham alan bu teknikle, öğrenciler geri dönüşüm ve doğaya zarar vermeyen yöntemlerle tekstil tasarımında yenilikçi çalışmalar ortaya koydu.

Eğitim, öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra doğal kaynakları bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenmelerine katkı sağladı. Etkinlik, sürdürülebilirlik bilincini artırmayı ve tekstil sektöründe çevreye duyarlı üretim anlayışını yaygınlaştırmayı hedefledi.

Bu tür etkinliklerle, Balıkesir Üniversitesi, çevre dostu tekstil üretim yöntemlerinin önemine dikkat çekerek, öğrencilerin bu alanda bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor.