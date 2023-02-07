Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Balıkesir Üniversitesi bünyesinde Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu başkanlığında, Deprem Koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Balıkesir Üniversitesi bünyesinde Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu başkanlığında, Deprem Koordinasyon toplantısı yapıldı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, üniversite üst yönetimi ile konuyla ilgili akademik ve idari personel katıldı. Toplantıda, depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlar için AFAD koordinasyonuyla üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek olan ayni yardımlar, maddi yardımlar ve tıbbi yardımlarla ilgili yapılacaklarla birlikte konuyla ilgili yapılacak diğer çalışmalar görüşüldü. Toplantıda ayrıca konuyla ilgili çalışmaların resmi makamların koordinasyonunda ivedilikle sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Balıkesir Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve Elbistan’da 7.6 büyüklüğündeki meydana gelen depremlerle ilgili yapılan ön çalışmaların ardından kamuoyuna yönelik bilgi notu paylaşımında bulundu.

Merkez Müdürü Prof. Dr. İbrahim Türkmen, gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin, son yüzyıl içerisinde ülkemizde meydana gelen ikinci büyük deprem olduğunu ifade ederken, Kahramanmaraş yöresinde meydana gelen depremleri oluşturan kırıkların konumu, özellikleri ve ana fay zonu ile ilişkilerinin ortaya çıkarılması için ayrıntılı çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.