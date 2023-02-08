Balıkesir Üniversitesinde de Valilik, AFAD, Türk Kızılay’ı ve ilgili diğer resmi kurumlarla koordinasyon sağlanarak yardım seferberliği başlatıldı.

Balıkesir Üniversitesinde de Valilik, AFAD, Türk Kızılay’ı ve ilgili diğer resmi kurumlarla koordinasyon sağlanarak yardım seferberliği başlatıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremlerin ardından, Balıkesir Üniversitesinde de Valilik, AFAD, Türk Kızılayı ve ilgili diğer resmi kurumlarla koordinasyon sağlanarak yardım seferberliği başlatıldı.

Rektörlük koordinasyonunda gerçekleştirilen ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ’nun da yakından takip ettiği çalışmalar dahilinde; başta kışlık mont, bot, kazak ve battaniye olmak üzere hazırlanan ayni yardım malzemeleri, üniversite personelleri tarafından tasnif edilerek bölgedeki depremzedelere gönderilmek üzere Türk Kızılay’ına teslim edildi.