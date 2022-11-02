Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinde "Damızlık Koç Üretim Merkezi" kuruluyor.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinde "Damızlık Koç Üretim Merkezi" kuruluyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Balıkesir Damızlık Koyun Keçi Birliği ve Balıkesir Ticaret Borsası arasında imzalanan iş birliği protokolü dahilinde, SOYBİS ve elinde ıslah projelerinde yer alan yetiştiricilerden soy kütüğü belli 4-5 aylık erkek kuzular damızlık koç üretim merkezine alınarak 12 aylık olana kadar bakım tedavi ve aşıları yapılacak. Daha sonra damızlık koç ihtiyacı olan üreticilerimize yüzde 75 hibeli olarak kura yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek.

Projenin amaç ve faydaları; Kesime giden damızlık erkek kuzular ederinden yüksek fiyata alınarak yetiştiricilerimizin ekonomisine katkı sağlanacak ve damızlık hayvanların kaybının önüne geçilmesi sağlanacaktır. Yetiştiricilerimize daha kaliteli ve piyasadan daha uygun koç sağlanacak. Balıkesir genelindeki küçükbaş sürülerinde kan değişimi sağlanarak kaliteli ve daha verimli sürüler elde edilecek ve Sürülerin halkımız elinde ıslahı, daha cazip duruma getirilmesi amaçlanıyor.

Bu amaçla düzenlenen törende BAÜN Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve proje ortakları protokolü imza altına aldılar.