Balıkesir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Personel Haftası programı, 10 farklı ülkeden 15 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, etkinlik sonunda gerçekleştirilen programda katılımcılarla bir araya gelerek katılım sertifikalarını takdim etti.

Balıkesir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Personel Haftası programı, 10 farklı ülkeden 15 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, etkinlik sonunda gerçekleştirilen programda katılımcılarla bir araya gelerek katılım sertifikalarını takdim etti.

Balıkesir Üniversitesinin uluslararası tanınırlığı ile iş birliği olanaklarının artırılmasının amaçlandığı programın açılışı, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonunda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı ve Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Şahin’inin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışın ardından; ev sahibi Balıkesir Üniversitesi ile Endonezya, Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, İspanya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Yunanistan’dan farklı üniversitelerden gelen katılımcılar, sürdürülebilir iş birliği teması ile düzenlenen programda sunumlar ve toplantılar gerçekleştirdiler.

23’ü konuk ülke üniversitelerinden olmak üzere 30 katılımcının yer aldığı etkinlikte, farklı başlıklarda uluslararası iş birliklerinin gelecekteki durumları, yeni fırsatlar, avantajlar ve dezavantajlar belirlenip, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Etkinlik programı içerisinde ayrıca Balıkesir tanıtım gezisi ile üniversitede çeşitli uygulama alanları, laboratuvarlar ve Teknokent’in ziyaret edildiği Çağış Kampüsü tanıtım turu da gerçekleştirildi. Etkinlik; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’un, katılımcılara sertifikalarını takdimi ile sona erdi.