Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Veteriner Fakültesi tarafından, fakülteye 2022-2023 eğitim-öğretim yılında kayıt olan öğrenciler için beyaz önlük giydirme töreni düzenlendi. BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda düzenlenen törene; protokol üyeleri, Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Veteriner Fakültesi tarafından, fakülteye 2022-2023 eğitim-öğretim yılında kayıt olan öğrenciler için beyaz önlük giydirme töreni düzenlendi. BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda düzenlenen törene; protokol üyeleri, Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmalarını gerçekleştiren; Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Karahan, İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan, Balıkesir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüdayi Tanrıkulu ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü temsilen Şube Müdürü Ayhan Aydınol öğrencilere eğitim yaşamlarında başarılar diledi.

1.sınfta yer alan öğrencilerin önlük giydiği törende, süt koşusunda dereceye girenlere de madalyaları verildi. Tören, beyaz önlük giyen öğrencilerle konuklar ve öğretim üyelerinin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.