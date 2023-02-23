Balıkesir Üniversitesi bünyesinde, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kuruldu. Rektörlük bünyesinde faaliyet gösterecek Teknoloji Transfer Ofisinin ilk yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kuruldu. Rektörlük bünyesinde faaliyet gösterecek Teknoloji Transfer Ofisinin ilk yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun da yer aldığı yürütme kurulu toplantısına, Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, akademisyenler ve Balıkesir’den sanayi kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Teknoloji Transfer Ofisinin gerçekleştireceği çalışmaların değerlendirildiği toplantıya video konferans yöntemiyle katılan İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Abdül Halim Zaim de Teknoloji Transfer Ofisi hakkında bilgi vererek katılımcılarla projeler konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Toplantının ardından Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve katılımcılar, Rektörlük binası bünyesinde fiziki mekan çalışmalarında da sona gelinen Teknoloji Transfer Ofisinde incelemelerde bulundu.