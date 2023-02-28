Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ilk etkinliğini yaptı.

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ilk etkinliğini yaptı.

“Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri”ni içeren Modül 1 dahilinde ilk etkinlik gerçekleştirildi. Genellikle Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının oluşturduğu akademisyenlere yönelik gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme toplantısında Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl tarafından katılımcılara ofis faaliyetleri ve süreçler hakkında bilgi verildi. Ayrıca Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı ve Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Esra Tokay, katılımcılara TTO hakkında bilgi verdi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, TTO’nun ilk tanıtım toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada, akademisyenlerin daha fazla katma değer üretmesi için kendilerine yeterince değer ve imkan verilmesi gerektiğini belirtti. TTO’ların düşüncenin olgunlaşmasına zemin oluşturmak için kurulan yapılar olduğunu vurgulayan Rektör Oğurlu, etkinliğe olan ilgileri dolayısıyla da katılımcılara ve TTO ekibine teşekkür etti.

Toplantı soru cevap bölümü ile sona ererken, Modül 1 çalışmalarının üniversitede diğer birimlerin katılımlarıyla devam edeceği belirtildi.