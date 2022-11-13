Balıkesir Üniversitesi bünyesinde 2019 yılında faaliyete geçen Teknokent’te, 73 projenin yüzde yüz yerli olarak çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde 2019 yılında faaliyete geçen Teknokent’te, 73 projenin yüzde yüz yerli olarak çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş üniversitenin resmi hesabından yaptığı paylaşımda Teknokent’te yapılan çalışmalar ve projeleri anlattı. Rektör Kuş, "1 Ekim 2019 tarihinde faaliyete geçen Balıkesir Teknokent, Makine İmalat, Kimya, İlaç, Tıp, Enerji, Yenilenebilir Enerji, Savunma Sanayi, Yazılım, gibi çeşitli uzmanlık alanlarında toplam 73 projeye ev sahipliği yapmaktadır. Teknokentimiz de faaliyet gösteren Savunma Sanayii firmalarımız Balıkesir Teknokent’te geliştirdikleri yerlilik oranı yüzde 100’e ulaşan projeleri ile Savunma Sanayi Başkanlığı ile sözleşmeler imzalamaktadır. Yine teknokent de faaliyet gösteren yazılım firmalarımız siber güvenlik, oyun geliştirme, insan kaynakları gibi farklı konularda yazılım projeleri ile çözümler üretmektedir. Teknokentimiz de açtığımız istihdam garantili yazılım kurslarında Genç yazılımcıların yazılım sektöründe istihdamını sağlamaktayız. Ön kuluçka birimimizde çalışmalarını yürüten üniversitemiz öğrencilerine projelerini faaliyete geçirmeleri ve girişimci olmaları yönünde mentorluk ve eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Kısa sürede yüzde 100 doluluğa ulaşan Balıkesir Teknokent Ar-Ge ve Yazılım projeleri için yer almak isteyen yeni girişimcilere imkan tanımak için ikinci binası için Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ile görüşme halindedir. Balıkesir Teknokent Milli Teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda Üniversitemizin, Şehrimizin ve Ülkemizin Ar-ge ve inovasyonda çıtasını yükseltmek için çıktığı yolda 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir" şeklinde açıklama yaptı.