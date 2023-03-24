Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, akademik birimlere yönelik ziyaretleri dahilinde; Edremit Zeytincilik Enstitüsü, Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu, Edremit Meslek Yüksekokulu, Altınoluk Meslek Yüksekokulu ve Havran Meslek Yüksekokulunda incelemelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Öncül Abacıgil, Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Raif Sakin, Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi ve Havran Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Atabay ile akademisyenlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Birimlerde incelemelerde bulunan Rektör Oğurlu ayrıca, Havran Kaymakamı Enver Özderin ile birlikte Havran Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine de katıldı.